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Диетолог предупредила об опасности сахарозаменителей для здоровья

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что сахарозаменители могут вредить организму, если являются некачественными или употребляются в избытке.

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В беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 27 октября, диетолог рассказала, что заменитель сахара особенно опасен для сладкоежек.

«Есть не очень хорошие сахарозаменители, а есть, например, стевия. Она полезна. Когда вместо сахара человек употребляет заменитель, с одной стороны, калорий нет. Но с другой — мозг уже готовится к принятию сахара», — пояснила врач.

Она отметила, что если мозг уже «почувствовал» сладкий вкус, но не получил сахара, то это может привести к усилению чувства голода. Однако, добавила Соломатина, если человек добавит немного сахарозаменителя, то это не вредно для здоровья.

Врач упомянула, что резкого перехода от сахара к заменителям лучше избегать людям, зависимым от сахара из-за возможного возникновения животного аппетита, отмечает телеканал «Звезда». Кроме того, по ее мнению, чрезмерное употребление сахара приводит к стремительному старению организма. Это связано с тем, что поступающая из пищи глюкоза быстро перерабатывается в жир, который портит состояние кожи. Также большое количество сахара в организме уменьшает содержание в нем кальция и магния, сообщает телеканал «360».

25 октября Соломатина объяснила, вреден ли полный отказ от сахара. По ее словам, отказ от сахара в чистом виде не несет вреда для организма. Специалист объяснила, что ежедневная норма потребления сахара будет достигнута из продуктов питания.

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