Сын Львовой-Беловой рассказал об их семье

Новый уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отлично справляется со своими родительскими обязанностями, несмотря на большую загруженность. Об этом рассказал один из сыновей омбудсмена Иван Заварзин.

«Справляется на отлично, семья у нее огромная, детей много. Ее старшая родная дочь играет на гитаре и отлично поет, дети помладше больше увлекаются животными, про музыку не могу сказать однозначно, но (рэпера Алишера. — Ред.) Моргенштерна они точно не слушают», — отметил Заварзин в беседе с «Газетой.ру», опубликованной 27 октября.

Заварзин также подчеркнул, что Львова-Белова стала для него родным человеком, который научил его помогать другим. Он уточнил, что сенатор забрала его в 16 лет из детского дома. Подружились, по словам Заварзина, сразу.

«Подружились с ней сразу, так бы я не пошел в семью! Было непривычно, были трудности, но вместе справились, и это сплотило нас еще крепче. Она научила меня быть неравнодушным к окружающим людям и оказывать помощь, в чем это возможно», — сказал сын Львовой-Беловой.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что очень рад за нового омбудсмена. Иван выразил уверенность в том, что она понимает, насколько это важная должность.

«Я очень рад за нее! Поздравлю обязательно! <...> Однозначно будет успевать делать всё, ведь она невероятная девушка и всё ей по плечу», — заключил он.

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена ранее в этот день. Парламентарий, в свою очередь, согласилась. Она также попросила о встрече с главой государства через два месяца, чтобы более предметно обсудить задачи на ближайшую перспективу и свое видение.

По словам самой Львовой-Беловой, она восприняла предложение Путина не как карьерный рост, а как новые возможности помогать детям. Она подчеркнула, что это огромная ответственность.

Львова-Белова — сенатор от Пензенской области, член Совета Федерации по социальной политике. У нее девять детей, из которых четверо — приемные. Еще 13 детей находятся у сенатора под опекой. Парламентарий является одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России – 2020». Является выпускницей четвертого потока в так называемой школе губернаторов.

Ранее пост детского омбудсмена в России занимала Анна Кузнецова. 1 октября Путин освободил ее от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Государственную думу. 27 сентября президент России объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Кузнецова приняла предложение возглавить комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.