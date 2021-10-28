Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Кощей. Начало»

Фото: Кинопоиск

Режиссеры: Андрей Колпин. Роли озвучивали: Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Арсений Перель, Тимур Родригес, Павел Баршак, Юлия Зимина

Первый полнометражный мультфильм из вселенной популярного российского мультсериала «Сказочный патруль». В центре сюжета — могущественный воин по имени Кощей, который намерен отомстить злодею, погубившего его родных. На пути к своей цели ему придется пройти немало испытаний и даже обрести любовь. Фильм одновременно стартует в кино и онлайн, что можно считать удачным антикризисным решением.

С 28 октября на КиноПоиске и в кино

«Струны»

Фото: Кинопоиск

Режиссеры: Александр Кессель, Иван Корвин. В ролях: Артем Ткаченко, Алина Рачковская, Олег Отс, Федор Левин, Ева Инденбаум, Светлана Тома, Елена Сафонова

Премьера 12-серийной музыкальной драмы о четырех молодых виолончелистах и их преподавателе талантливом музыканте состоится в один день с выходом мультфильма о Кощее. Звезда мировой музыкальной сцены, разрушив успешную карьеру за рубежом, возвращается в Москву. Чтобы не утонуть от забвения в алкоголе, он начинает готовить студентов-виолончелистов к покорению престижного конкурса.

С 28 октября на КиноПоиске

Театр

«Петр I»

Фото: Малый театр

Режиссер: Владимир Драгунов. В ролях: Андрей Чубченко, Станислав Сошников, Валерий Афанасьев, Наталья Калинина, Сергей Тезов, Василий Зотов, Владимир Сафронов

К 300-летию со дня провозглашения России империей и 350-летию Петра I, которое будет отмечаться в 2022 году, Малый театр подготовил премьеру. Это сценическая версия по пьесе Дмитрия Мережковского «Царевич Алексей». Петр ставит во главу угла благополучие государства. Алексей, напротив, ищет счастья в вольной жизни, жаждет любви, ожидает рождения наследника, пусть и незаконного. Зрителю предстоит решить, чья история ему ближе — властного правителя-отца или ищущего своей правды сына.

29 октября, 2 ноября, 19:00, Основная сцена, Малый театр

«Альфа и Омега»

Фото: Геликон-опера

Режиссер: Дмитрий Бертман. В ролях: Валерий Кирьянов, Виталий Серебряков, Иван Гынгазов, Анна Пегова, Елена Михайленко, Ирина Окнина, Александра Ковалевич, Юлия Никанорова, Алексей Егоров

Впервые в России «Геликон-опера» представляет оперу на иврите. Премьеру сочинения Гиля Шохата сыграют на сцене зала «Стравинский». «Альфа & Омега» – драма о преданной любви, искушении, ревности и смерти. Альфа и Омега – главные герои оперы, сочетание первой и последней буквы классического (ионического) греческого алфавита, начало и конец всего сущего…

29, 30, 31 октября, в 19:00, «Геликон-опера»

«Страсти по Бумбарашу»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Режиссер: Владимир Машков. В ролях: Севастьян Смышников, Сергей Угрюмов, Сергей Беляев, Виталий Егоров, Анна Чиповская, Яна Сексте, Ангелина Пахомова, Александр Кузьмин, Павел Шевандо, Владислав Миллер, Александр Фисенко.

Владимир Машков вернул на сцену свою постановку, которая без малого два десятка лет шла в Табакерке. Бумбараша в первой версии играл Евгений Миронов. Теперь режиссер вывел на сцену молодежь. Ученики Табакова партнёрствуют со своими кумирами. В спектакле много музыки, танцев, трюков. «Ходят кони над рекою…», «Журавль по небу летит…», «Наплевать, наплевать, надоело воевать…» — стихи автора пьесы «Страсти по Бумбарашу» Юлия Кима, положенные на музыку Владимиром Дашкевичем, настолько полюбились аудитории, что люди искренне считают их народными.

31 октября, 19:00, Театр Олега Табакова, Сцена на Сухаревской.

«Дон Жуан»

Фото: Александр Иванишин

Режиссер: Егор Перегудов. В ролях: Тимофей Трибунцев, Константин Райкин, Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Григорий Сиятвинда.

Создатели называют свой спектакль неистовой комедией. Современное прочтение классического сюжета Мольера. В искрометных диалогах с Дон Жуаном Сганарель неустанно предостерегает господина, «сластолюбца и всесветного жениха», от новых пороков. В неистовом музыкальном сопровождении и световом сценическом решении Дон Жуан бросает небесам вызов за вызовом, неутомимо исследуя пределы дозволенного.

2, 3 ноября, 19:00, Сатирикон, Сцена «Планета КВН»

«Жестокие игры»

Фото: театр Моссовета

Режиссер: Евгений Марчелли. В ролях: Митя Федоров, Нил Кропалов, Антон Поспелов, Екатерина Девкина, Антон Аносов, Ирина Климова, Иван Расторгуев, Андрей Межулис, Александр Яцко, Лариса Кузнецова, Виталий Кищенко

Одноименная пьеса Алексея Арбузова, написанная им в 1978 году, приобрела известность благодаря знаменитому спектаклю Марка Захарова в «Ленкоме». В премьере Театра Моссовета «игры» персонажей пьесы обретают почти трагическую жесткость, соответствующую нашему времени. Режиссер снимает всякий флер обаяния с бесшабашности, юношеского эгоизма, цинизма и максимализма арбузовских героев.

30, 31 октября, 19:00, Театр Моссовета

«Сказки Гофмана»

Фото: предоставлены пресс-службой МАМТ

Режиссёр: Александр Титель. В ролях: Чингис Аюшев, Лилия Гайсина, Кирилл Золочевский, Ирина Ващенко, Максим Осокин, Наталья Петрожицкая, Наталья Владимирская

Хотя Жак Оффенбах не успел дописать свое единственное оперное сочинение, оно было исполнено и стало пользоваться грандиозным успехом. Либретто Жюля Барбье создано по мотивам трех новелл Гофмана: «Песочный человек», «Сказка о пропавшем отражении» и «Советник Креспель». Главным героем оперы стал сам писатель. За дирижерский пульт встанет маэстро из Франции Виктор Авиат.

29 октября, 19:00, МАМТ

«Два билета в Милан»

Фото: предоставлено пресс-службой Театра Армии

Режиссер: Алексей Серов. В ролях: Людмила Чурсина, Александр Дик, Валентина Асланова, Илья Артамонов

К юбилею народной артистки СССР Людмилы Чурсиной в Театра Армии поставили спектакль по пьесе «Последний романс» драматурга Джо ДиПьетро. Кэрол Рэйнольдс — женщина за 70, с богатым внутренним миром и фантазией, с юмором и даже некоторым озорством. Она сохранила женскую привлекательность, обаяние, любовь к жизни и в глубине души продолжает верить в чудо, которое может еще случиться в ее жизни.

29 и 30 октября, 19:00, Театр Армии.

«Чайка по имени…»

Фото: Москвский Губернский театр

Режиссер: Наталья Шумилкина. В ролях: Лина Ефанкина, Татьяна Матюхова, Елена Смирнова, Иван Медзюта, Дмитрий Егоров, Елизавета Ефанкина, Антон Рахманов, Андрей Соловов, Эдуард Слободенюк, Дмитрий Гусев

Московский Губернский театр продолжает знакомить зрителей с участниками IV Международного Большого детского фестиваля. Постановку по мотивам повести Ричарда Баха представит Инклюзивный Театр «Городок Незнайки». Это спектакль-притча о маленькой Чайке, которая смогла нарушить законы природы, законы гравитации и вырваться за пределы собственных возможностей. Каждый день юные актеры совершают маленькое чудо, преодолевая себя и выходя за границы своих ограниченных возможностей. Спектакль — еще одна попытка поговорить о том, что самосовершенствование — это личный выбор каждого.

1 ноября, 19:00, Московский Губернский театр.

Выставки

«Александр Невский. Имя, символ, легенда»

Фото: Музей Московского Кремля

Выставка, приуроченная к 800-летнему юбилею со дня рождения выдающегося правителя. Особое место в экспозиции занимает предмет исключительной мемориальной ценности — шлем, принадлежавший отцу полководца, князю Ярославу Всеволодовичу. Центральная часть выставки связана с историей ордена Св. Александра Невского. Также можно познакомиться с церемониальными костюмами конца XVIII века.

До 12 января, Парадный вестибюль Оружейной палаты, Музеи Московского Кремля.

«Святой благоверный князь Александр Невский»

Фото: Андрей Эрштрем

Исторический музей также представляет выставку к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В экспозиции представлены археологические находки, произведения иконописи и живописи, нумизматические памятники XIII–XX веков, посвященные формированию и эволюции образа великого воина в истории.

До 18 января, Музей Отечественной войны 1812 года.

«Play, LISZT!»

Фото: Российский национальный музей музыки

Российский национальный музей музыки представляет онлайн-выставку к 210-летию выдающегося венгро-немецкого пианиста-виртуоза, композитора и педагога Ференца Листа.

Проект представит автографы, три из которых публикуются впервые, а также музыкальные и литературные рукописи фотопортреты, произведения живописи и графики, раритетные прижизненные издания фортепианных сочинений из коллекций Музея музыки и Центра Ференца Листа в Будапеште. А на платформе «СберЗвук» подготовлен тематический play-list.

С 27 октября на сайте «Музея Музыки»

Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен

Фото: Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / André Morin

ГМИИ имени Пушкина представляет выставку из Парижа. Посетители увидят выдающуюся коллекцию – более 200 произведений графики, в том числе работы Фабриса Ибера, получившего «Золотого льва» на Венецианской биеннале 1997 года, и Кики Смит, а также рисунки Кристиана Болтански, Жерара Гаруста, Джузеппе Пеноне, Сильвии Бэхли, Павла Пепперштейна, Александра Пономарева и многих других представителей мира современного искусства.

До 30 января, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Фестивали

«КоOPERAция ART&SCIENCE»

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Лаборатория «КоOPERAция-2021» представит 16 сайнс-опер на сцене театре «Новая Опера». На двухдневном фестивале будут представлены премьеры спектаклей, которые станут главным итогом творческой, научной и исследовательской работы Лаборатории молодых композиторов и драматургов «КоOPERAция». Современное искусство на стыке художественного и научного подходов, результат синтеза и синхронизации творческого и технологического процессов.

30 и 31 октября, Театр «Новая опера».

ХХХI МКФ «Послание к Человеку»

Фото: кадр из фильма ГАРДЕЛЛЫ/message2man.com

В связи с новыми ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, традиционный петербургский фестиваль свой юбилей вынужден отметить в гибридном формате. 29 октября открытие в Александринском театре и показ основных специальных программ — «Панорама.doc», «Кино сверхреальности» и «Пропущенное». А с 30 октября фестивальная программа уходит в онлайн.

С 29 октября по 4 ноября, кинотеатры «Аврора», «Родина», «Дом кино», «Ленфильм», Санкт-Петербург.

Большой фестиваль мультфильмов

Фото: Большой фестиваль мультфильмов

С 28 октября по 8 ноября в формате онлайн, а с 1 по 15 декабря в формате офлайн в Москве пройдёт юбилейный 15-ый Большой фестиваль мультфильмов. Ввод «нерабочих дней» заставил организаторов разделить онлайн- и офлайн-секции, и обещанные 350 фильмов придется ждать больше месяца. Премьеры полнометражных мультфильмов, специальные тематические подборки авторской анимации, большая программа для детей и родителей – БФМ давно стал важным культурным ивентом, и очень хорошо, что он не ограничится онлайн-версией, тоже, кстати, интересной и интригующей.

С 28 октября по 8 ноября, онлайн