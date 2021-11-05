Дикая смесь «Робинзона Крузо», «Безумного Макса», «Изгоя», «Робота по имени Чаппи» и, конечно же, пиксаровского суперхита «ВАЛЛ-И». «Финча», он же BIOS, ждали давно, он еще несколько лет назад фигурировал в черном списке недооцененных продюсерами сценариев. Потом дело пошло, и фанаты умной научной фантастики были воодушевлены невероятно: постановщиком проекта был выбран Мигель Сапочник, культовая фигура в мире очень дорогих телесериалов. В его послужном списке «Доктор Хаус», «Настоящий детектив», «Видоизмененный углерод» и, конечно, «Игра престолов», в том числе знаменитый эпизод «Битва бастардов». Всё шло к тому, что фильм станет суперсобытием мирового проката.

Но случилась пандемия. Релиз BIOS не состоялся в прошлом октябре. Было несколько новых дат, последняя — конец августа 2021-го, а потом стало ясно, что картина выйдет только онлайн. Ее приобрела Apple, и «Финч» (фильму было возвращено рабочее название, и совершенно правильно) словно выходит в пандан к другому sci-fi суперхиту, экранизации Айзека Азимова «Основание». Показ сериала как раз подходит к концу, и самое время «врезать» по зрителю всего мира небольшим, но запоминающимся шедевром с Томом Хэнксом в главной роли.

Время действия — ближайшее будущее. По развалинам постапокалиптической Америки бродит в скафандре пожилой человек по имени Финч. Теперь на Земле нельзя даже сунуться под солнечные лучи — они прожигают кожу до запекшейся язвы. Финч живет в бункере, похожем на гигантскую холостяцкую лабораторию. У него есть два друга — маленький, но сообразительный песик, и электронная собака, которая помогает искать для настоящей корм в заброшенных супермаркетах. Финч слушает старую музыку, пританцовывает среди камней, читает любимые книги — но есть нюансы. Во-первых, приборы показывают, что очень скоро очередной смерч уничтожит бункер. Во-вторых, у Финча лучевая болезнь, жить ему осталось недолго. Поэтому старик собрал антропоморфного робота — тот должен позаботиться о песике, когда Финча не станет.

На ветхом фургоне с солнечной батареей Финч со своими близкими отправляется в сторону моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. По пути ему нужно превратить робота из говорящего домашнего помощника в полноценную личность, подлинного хозяина собаки.

Честно говоря, есть большой соблазн назвать эту картину монофильмом. Финч не уверен, живут ли на Земле еще люди, но делает всё возможное, чтобы если кто-то и остался, их пути никогда бы не пересеклись. Старина всегда был убежденным социопатом, а долгие годы после катастрофы только усилили его мизантропию. Так что весь фильм держится на Томе Хэнксе и антураже. За вторую составляющую, как уже было сказано выше, отвечал Сапочник, а помогали ему безграничные ресурсы Amblin Entertainment и лично Роберт Земекис. Здесь он продюсер, а вообще это режиссер «Назад в будущее», «Форреста Гампа», «Изгоя», «Полярного экспресса» — и можно еще долго продолжать. Лучший ученик Стивена Спилберга, столп фантастического кинематографа.

Том Хэнкс — вряд ли нужно что-то говорить об этом артисте. Он в кадре всегда единственный актер, и именно через его персонажа мы не только узнаем все подробности конца света, включая некоторые душераздирающие детали, но и пробираемся сквозь внутреннюю драму его противоречивого героя, а заодно пытаемся вместе с ним понять, что такое быть человеком. Ведь иначе робот Джефф так никогда и не сможет стать достойным хозяином собачки.

В совершенно вымышленном антураже Хэнкс отыгрывает все измерения сложнейшего сценария, пожалуй, со времен «Терминала» в его карьере не было более удивительного, емкого, трудного и такого обаятельного образа. В Финча влюбляешься сразу и навсегда, его постоянное ворчание хочется слышать бесконечно, и вместе с Джеффом всё сильнее боишься осиротеть без этого потрясающего героя. Финч — он немного док Браун из «Назад в будущее» и немного Джепетто из «Пиноккио», немного Безумный Макс и немного Оби Ван-Кеноби. Здесь есть отголоски его образов из «Чуда на Гудзоне», «Шпионского моста» и «Изгоя», в Хэнксе никогда не было столько горечи и отчаяния — и надежды и света. Он, как Форрест Гамп, бежит от себя, но его посещают удивительные озарения в духе «жизнь — как коробка конфет».

Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что Хэнкс в этом монофильме всё же не один актер: робота Джеффа «играет» выдающийся молодой американский актер Калеб Лэндри Джонс. Его движения оцифрованы, а голос пропущен через синтезатор, но если бы не было Калеба, возможно, фильма тоже бы не получилось. Этот парень прошел долгий путь от маленьких ролей в проектах «Во все тяжкие», «Старикам здесь не место», «Социальная сеть» и «Контрабанда» до более заметных в новом «Твин Пиксе», «Трех билбордах на границе Эббинга», «Прочь», «Проекте Флорида» и «Мертвые не умирают». В июле он представил важнейшую роль в своей карьере в драме «Нитрам» и получил за образ юного убийцы-психопата приз в Каннах (20 января — российский релиз картины). А здесь он играет робота, который научился видеть сны и понимать такие вещи, о которых его создатель Финч предпочел бы никогда не думать.

«Финч» — это событие, один из главных фильмов года, претендент на всевозможные награды и, что совершенно очевидно, очередной симптом коронавирусной эпохи. Метафора абсолютной самоизоляции и ее последствий, портрет человечества на фоне кризиса, предупреждение и завещание одновременно. Словно бы российские кинотеатры закрыли на эти дни специально для того, чтобы можно было немедленно оценить по достоинству этот удивительный фильм.

Автор — обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

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