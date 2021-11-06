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Здоровое питание: почему индейцы хупа едят желуди

Копченый лосось и дары леса — основа рациона коренных жителей Калифорнии
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Племя долины Хупа — индейцы, живущие в резервации на северо-западе Калифорнии. В середине XIX века, когда в регион пришли золотодобытчики, правительство США признало членов племени владельцами этой земли и подписало соответствующий документ. Как живут хупа в своих владениях — в фотогалерее «Известий»
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
По преданию, это племя поселилось в долине Хупа более четырех тысячелетий назад. Наследие предков хупа сохраняют и по сей день. 55-летняя Джилл Шерман-Варн носит традиционный головной убор
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Живут хупа в деревянных домах — строят их из красного кедра, очень прочного и долговечного
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Когда-то желуди, которые можно было собирать в лесах сколько угодно, были основой рациона племени — их жарили, делали из них кашу, хлеб, печенье, блины. Сейчас их стало гораздо меньше, и приходится делать другие заготовки
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Еще одно из традиционных занятий племени — рыбалка. Пойманный лосось готовят самыми разными способами, в том числе коптят
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
72-летний Пол Вирджил сам построил коптильню, в своей мастерской он может соорудить практически всё что угодно
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Кроме сетей, индейцы используют для ловли рыбы устройство, которое называется «плотина». Улов измеряется и регистрируется сотрудниками местного рыбнадзора
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Богатая рыбой река Тринити кормила индейские племена на протяжении тысячелетий
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Сейчас у хупа, как и в любом приличном доме, есть холодильник. Правда, его содержимое остается традиционным — там всегда есть желуди
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Охота — еще одно традиционное занятие хупа. Из оленьих шкур можно смастерить барабаны или праздничную одежду
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Ловить и готовить рыбу в племени учатся с самого раннего детства
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Пришедшие когда-то в регион европейцы насчитали в племени не более 1 тыс. человек, так продолжалось до начала XXI века
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Сейчас в резервации хупа насчитывается более 2,5 тыс. жителей
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Считается, что их уровень жизни выше, чем у большинства индейцев Калифорнии
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Племя хупа
Фото: REUTERS/Stephanie Keith
С середины XX века основным источником средств существования для хупа стали лесозаготовки
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