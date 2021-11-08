Студентам в Москве предложили создать соцрекламу о ремнях безопасности

Сервис Яндекс.Такси и Музей Транспорта Москвы представили специальную номинацию в рамках конкурса социальной рекламы «Твой взгляд» Центра современного искусства «Винзавод». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 8 ноября.

Студентам предложено создать работы на тему важности пристегивания ремня безопасности в автомобиле в любом рекламном формате. Это, например, может быть ролик, плакат или листовка. Победитель получит от Яндекса умную станцию, промокоды на поездки и мерч компании. Лучшие работы разместят на городских билбордах. Их также рассмотрят на включение во временную выставку Музея Транспорта Москвы.

«По результатам всероссийского исследования аналитического центра НАФИ только 75% пассажиров легковых автомобилей пристегиваются на переднем сидении, а на заднем — всего 32%. Причины отказа от использования ремня безопасности — стереотипы, предрассудки и элементарное непонимание принципов обеспечения безопасности в современных автомобилях», — отметила руководитель проектов по безопасности Яндекс.Такси Екатерина Гладких.

По ее словам, участникам предлагается творчески переосмыслить проблему культуры пристегивания в автомобиле.

«Культурные институции должны поддерживать социально значимые проекты и совместными усилиями трансформировать городскую среду», — добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Специальная номинация запущена в рамках второго сезона конкурса социальной рекламы «Твой взгляд» для художников, дизайнеров и иллюстраторов Москвы, которые обучаются в московских вузах. В 2021 году темами конкурса стали «Город и Ты», «Соцсети: быть, а не казаться», кроме того, участники могут предложить свою тему.

Как следует из всероссийского исследования, половина опрошенных разделяет стереотипное мнение о том, что ремень безопасности может затруднить выход из автомобиля, если он загорится или начнет тонуть. Треть респондентов заявили о дискомфорте от ремня, 23% респондентов думают, что задние сидения в автомобиле безопасны настолько, что не требует использования ремня безопасности. Некоторые считают, что во время ДТП можно подставить руки перед собой, сгруппироваться.

Одним из факторов, который может влиять на использование ремней безопасности, по результатам опроса, является водитель. Подавляющее большинство пассажиров готовы пристегнуться на передних сиденьях такси (99%), частных автомобилей (98%) и в каршеринге (95%), если водитель автомобиля напомнит.

А по результатам экспериментов, которые проводят таксисты-блогеры, пассажиры в подавляющем большинстве случаев действительно пристегиваются, если их попросить об этом в нейтральной, неагрессивной форме.