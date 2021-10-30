Выходной шлюз: что происходит на границе Колумбии и Венесуэлы

После открытия границы между Венесуэлой и Колумбией в последней ожидают нового наплыва беженцев. В связи с этим Богота направила 14 тыс. военнослужащих в приграничный район. Эксперты и правозащитники полагают, что это снова может усилить напряженность между странами. Что происходит на границе — в фотогалерее «Известий»