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Выходной шлюз: что происходит на границе Колумбии и Венесуэлы

Богота стягивает войска к приграничной территории в ожидании наплыва беженцев
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: REUTERS/Nathalia Angarita
После открытия границы между Венесуэлой и Колумбией в последней ожидают нового наплыва беженцев. В связи с этим Богота направила 14 тыс. военнослужащих в приграничный район. Эксперты и правозащитники полагают, что это снова может усилить напряженность между странами. Что происходит на границе — в фотогалерее «Известий»
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: REUTERS/Nathalia Angarita
Каракас закрыл границу в феврале 2019-го, когда венесуэльская оппозиция, поддерживаемая Колумбией и США, попыталась доставить в страну гуманитарную помощь
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: Getty Images/Ferley Ospina/Bloomberg
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался от помощи, опасаясь, что это может быть началом вторжения в страну Соединенных Штатов и отстранения его от власти
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: REUTERS/Nathalia Angarita
Жители Венесуэлы, которая страдает от многолетнего экономического кризиса, еще активнее начали искать убежище в соседних странах. Всё это время они использовали нелегальные пути пересечения границы, которые контролируются преступными группировками
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: REUTERS/Nathalia Angarita
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, страну к настоящему моменту покинуло более 5 млн человек
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: REUTERS/Nathalia Angarita
Этот миграционный кризис в ООН называют одним из крупнейших в мире
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: REUTERS/Nathalia Angarita
Правительство Колумбии, которое не признает Мадуро законным президентом Венесуэлы, закрыло свои границы в марте 2020-го из-за пандемии
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: Getty Images/Ferley Ospina/Bloomberg
В июне 2021-го Колумбия сняла коронавирусные ограничения и открыла границу
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: REUTERS/Nathalia Angarita
На днях и правительство Венесуэлы начало процесс открытия границы
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На границе, Колумбия и Венесуэла
Фото: REUTERS/Nathalia Angarita
С международного моста Симона Боливара — одного из главных пограничных переходов — исчезли контейнеры с надписью «Мы хотим мира», установленные Венесуэлой в 2019 году. Сейчас в Колумбии живет около 1,7 млн венесуэльцев, и в ближайшие месяцы их число может резко вырасти. Особенно после решения властей Колумбии предоставить венесуэльским мигрантам временный защитный статус сроком на 10 лет
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