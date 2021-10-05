Подробности пожара в Чертаново рассказали жильцы горевшего дома

Жители дома в районе Чертаново, где произошел пожар, унесший жизни двух человек, рассказали подробности инцидента во вторник, 5 октября.

По словам людей, возгорание началось в квартире у страдающей психическим расстройством пожилой женщины. При этом, несмотря на то, что устроившая пожар женщина живет на втором этаже, погибли жители квартиры девятого этажа.

«Умерли не те жильцы, чья квартира сгорела, а те, которые жили на верхних этажах. Умерла женщина, которая жила на девятом этаже, угарный газ же, он идет вверх, а не вниз», — рассказала жительница дома.

По рассказу соседей, погибшая девочка была крайне талантливым ребенком.

«Это просто удар для меня. Она и арифметику в уме считала, отличница была в школе», — рассказала жительница дома.

Хозяйка загоревшейся квартиры тянула до последнего — выбежала с криком «Пожар», когда уже все жители дома почувствовали запах гари. Лицо у нее было черным от копоти, в руках она держала Библию.

Всего из горящего дома спасли 30 человек, семеро из них пострадали, двое — женщина и ребенок — позже скончались в машинах скорой помощи. Еще один ребенок находился в предсмертном состоянии, но врачи смогли его спасти.

На опубликованном видео с места происшествия видно, что дверь в квартиру практически вся обуглилась. Помещение выгорело почти полностью.