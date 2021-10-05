Япония объявила о продолжении активного диалога с РФ при новом премьер-министре

Правительство Японии при новом премьер-министре страны Фумио Кисиде продолжит активный диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора. Об этом заявил глава японского МИДа Тосимицу Мотэги во вторник, 5 октября.

«На полях сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) я имел возможность провести личную встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которой мы провели обсуждение различных аспектов развития двусторонних отношений, которые были бы выгодны обеим сторонам, а также путей в направлении заключения мирного договора. Мы подтвердили, что стороны продолжат переговоры, нацеленные на развитие двусторонних отношений между Японией и Россией. И отныне мы также намерены продолжить активный диалог с Россией, нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил глава японского МИДа в ходе своей первой пресс-конференции после утверждения состава кабмина, трансляция которой шла на YouTube.

Накануне, 4 октября, Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент преждевременно анализировать будущий диалог с Японией после формирования в этой стране нового правительства. Он также отметил, что имел опыт сотрудничества с Кисидой, когда тот занимал пост главы МИД Японии.

О том, что Кисида избран 100-м по счету премьер-министром страны, стало известно 4 октября. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано отдали свои голоса 124 человека. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кисиде по случаю его избрания.

За несколько часов до выборов правительство, сформированное Ёсихидэ Сугой, ушло в отставку в полном составе. Позднее был объявлен новый состав кабмина.

Так, на пост генерального секретаря кабмина был назначен Хирокадзу Мацуно. Кроме того, трое из объявленных министров уже входили в состав прежнего правительства Японии: свои кресла сохранили глава МИДа Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда сменил пост министра науки и образования на портфель министра экономики, торговли и промышленности.

При этом из 19 назначенных глав ведомств 13 получили пост в правительстве впервые. В составе нового кабмина Японии есть три женщины, причем одна из них — Сэйко Нода — боролась с Кисидой за кресло главы партии.