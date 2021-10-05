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В Иркутской области пропала 12-летняя девочка

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Полицейские и волонтеры в Иркутской области ищут 12-летнюю Веронику С., которая ушла из дома в микрорайоне Западный поселка Хомутово днем 4 октября и не вернулась до настоящего момента. Об этом «Известиям» рассказали в региональном управлении МВД.

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Заявление в полицию от родственников школьницы поступило в 23 часа по местному времени (18:00 мск) 4 октября. Сотрудники полиции с волонтерами ночью провели первичные поисковые мероприятия.

5 октября поиски велись в Иркутском районе и областном центре, изучались видеозаписи с камер наблюдения на учреждениях, которые невозможно было просмотреть ночью.

«Сейчас это всё проводится, устанавливается круг лиц, с которыми девочка общается. Есть вероятность, что найдется. Она раньше в Иркутске проживала, сейчас живет в Иркутском районе. Возможно, какие-то прошлые дружеские связи в Иркутске проявятся», — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее, 2 октября, в Москве разыскивали 10-летнюю девочку. Она ушла гулять на юге столицы и не вернулась домой.

Позднее в этот же день выяснилось, что школьницу нашли. По информации координатора поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», девочку нашли ночью.

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