Видео с последствиями пожара в Чертаново опубликовали в Сети

Видео с последствиями пожара, унесшего жизни женщины и ребенка в московском Чертаново, опубликовали в Сети во вторник, 5 октября.

На представленных кадрах видно, что дверь в квартиру практически вся обуглилась. Помещение выгорело почти полностью. Во время пожара жильцы бросали различные предметы интерьера в окна, чтобы спасти их от огня.

Всего из горящего дома спасли 30 человек, семеро из них пострадали, двое — женщина и ребенок — позже скончались в машинах скорой помощи. Еще один ребенок находился в предсмертном состоянии, но врачи смогли его спасти.