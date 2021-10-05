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Видео с последствиями пожара в Чертаново опубликовали в Сети

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Видео с последствиями пожара, унесшего жизни женщины и ребенка в московском Чертаново, опубликовали в Сети во вторник, 5 октября.

На представленных кадрах видно, что дверь в квартиру практически вся обуглилась. Помещение выгорело почти полностью. Во время пожара жильцы бросали различные предметы интерьера в окна, чтобы спасти их от огня.

Всего из горящего дома спасли 30 человек, семеро из них пострадали, двое — женщина и ребенок — позже скончались в машинах скорой помощи. Еще один ребенок находился в предсмертном состоянии, но врачи смогли его спасти.

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