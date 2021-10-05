Жертвами пожара в инфекционной больнице в Кирове стали два человека
Жертвами пожара в палате отделения инфекционной клинической больницы в Кирове стали два человека. Об этом сообщили в МЧС области во вторник, 5 октября.
«Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуированы 36 человек», — сообщили на сайте ведомства.
Эвакуированных пациентов направили на дальнейшее лечение в другие медицинские заведения города.
В ночь на вторник, 5 октября, стало известно, что пожар ликвидировали в инфекционной больнице города Кирова. Всего к тушению пламени привлекли 36 человек и 11 единиц техники.