Жертвами пожара в инфекционной больнице в Кирове стали два человека

Жертвами пожара в палате отделения инфекционной клинической больницы в Кирове стали два человека. Об этом сообщили в МЧС области во вторник, 5 октября.

«Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуированы 36 человек», — сообщили на сайте ведомства.

Эвакуированных пациентов направили на дальнейшее лечение в другие медицинские заведения города.

В ночь на вторник, 5 октября, стало известно, что пожар ликвидировали в инфекционной больнице города Кирова. Всего к тушению пламени привлекли 36 человек и 11 единиц техники.