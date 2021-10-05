Боксер Лебедев назвал победителя боя между Фьюри и Уайлдером

Победитель в бою между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером «совершенно ясен» для бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Дениса Лебедева. Таким образом он поделился прогнозом на поединок супертяжеловесов, который состоится в ночь на 10 октября в США.

«Для меня картинка совершенно ясна. Судя по тому, что я видел в последнем бою, победа Фьюри, и довольно уверенная. Уайлдер психологически сломался, это было видно уже, когда он выходил на второй бой, еще до поединка. И сейчас… Ну хотя в супертяжелом весе у него есть шанс. Думаю, что Фьюри выиграет, и очень уверенно. Уверен в этом на 90%», — заявил российский боксер.

Лебедев признался, что Фьюри поначалу вызывал у него усмешку, но потом он изменил свое мнение о коллеге и разглядел в нем харизму, которая есть у каждого бойца.

Телеканал РЕН ТВ в ночь на 10 октября покажет в прямом эфире бой между действующим чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри и экс-обладателем соответствующего пояса Деонтеем Уайлдером.

Бой пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе в США.

В феврале прошлого года Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира. Для Уайлдера это поражение стало первым в карьере на профессиональном ринге.

Первый поединок бойцов 1 декабря 2018 года закончился без результата. В Лас-Вегасе на арене T-Mobile в ночь на 10 октября состоится бой-реванш между Фьюри и Уайлдером.