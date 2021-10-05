Цукерберг извинился за сбой работы Facebook и WhatsApp

Глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в функционировании интернет-платформ Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, отметив, что социальные сети возобновили свою работу. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Крупный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел вечером 4 октября в районе 18:00 мск. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании социальных сетей и мессенджера.

В Белом доме заявили, что мониторят ситуацию. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Downdetector назвал сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим: по всему миру 4 октября было зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp. Затем последовали сбои в работе таких интернет-порталов, как Tinder, Netflix, Zoom, YouTube и Bank of America.