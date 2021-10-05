Судью тяжело ранили на охоте в Челябинской области

Председатель одного из судов Челябинской области получил тяжелое ранение в охотничьем хозяйстве в понедельник, 4 октября.

В настоящее время пострадавший в тяжелом состоянии находится в одной из челябинских больниц, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данному факту проводится проверка.

3 августа стало известно, что в Приморском крае во время законной охоты погиб полицейский из города Артем. В живот полицейскому, перепутав его с косулей, выстрелил из охотничьего ружья его друг.