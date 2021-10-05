Матвиенко отметила подъем и качество российской школы

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в День учителя поздравила российских учителей с праздником и отметила высокое качество российского школьного образования. Об этом она написала в колонке для «Российской газеты», опубликованной во вторник, 5 октября.

«После ряда непростых лет российская школа на подъеме. Притом не только по отечественным, но и по международным меркам. Так, в группе лидеров отечественная начальная и средняя школа. Мы на высоких позициях по качеству математического и естественно-научного образования. Наши команды не раз становились победителями международных олимпиад по математике, физике, биологии», — отметила председатель СФ.

В статье Матвиенко сообщила о достижении национальной цели — войти в число десяти государств, занимающих ведущие позиции в области общего образования. Для этого сделать придется многое, но ключевой задачей она назвала модернизацию материальной инфраструктуры общего образования и соответствие учителей современным требованиям системы образования.

Для этого, по ее мнению, необходимо выполнить три условия, среди которых — переход школьного образования «от образования запоминания к образованию понимания».

«Учитель, ограничивающий свою работу доведением до учеников определенного объема информации по тому или иному предмету, — уходящая натура», — уверена политик.

Матвиенко подчеркнула, что учитель современной школы должен обязательно быть хорошим предметником, учить школьников понимать факты, наставлять их учиться непрерывно всю жизнь. Вторым условием качественного преподавания парламентарий назвала масштаб личности педагога, которому в условиях современных реалий приходится «бороться за внимание и доверие детей, подростков, конкурируя со средствами массовой информации, интернетом, социальными сетями, популярными блогерами и даже с шоу-бизнесом». Третий пункт — необходимые сегодня «основательные компетенции в сфере информационных технологий».

При этом Матвиенко указала, что российские вузы пока не готовы выпускать педагогические кадры подобного уровня подготовки, но в то же время она отметила важность того, что модернизация подготовки будущих учителей в России уже началась.

Накануне, 4 октября, стало известно, что в Башкирии День учителя отметят вручением грантов главы Башкирии лучшим педагогам. Сумма награды составит 600 тыс. рублей.

Ранее, 1 октября, на сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин поручил подготовить документ о проведении в РФ Года педагога и наставника в 2023 году. Подготовлен он должен быть правительством страны к 15 июля 2022 года.