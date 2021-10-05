Для введения перестраховочного пула по ОСАГО могут поменять законодательство

Банк России поддерживает создание перестраховочного пула по ОСАГО, так как это увеличит доступность полиса для клиентов, сообщили в пресс-службе ЦБ. Такую систему предложил ввести Российский союз автостраховщиков (РСА) для наиболее рискованных сегментов, например автобусов, такси и водителей из регионов с повышенной частотностью ДТП.

Перестраховочный пул, скорее всего, заменит систему «Е-Гарант», потому что на нее поступало множество жалоб, сообщил «Известиям» источник в отрасли. Он добавил, что ЦБ обсуждает внесение изменений в закон об организации страхового дела, чтобы лицензия на продажу ОСАГО позволяла заниматься и перестрахованием. Так в этом формате смогут участвовать и компании с лицензий только на первичное страхование. Законопроект скоро будет внесен в Госдуму и может быть принят уже в этом году. Затем начнется обсуждение расширения тарифного коридора и дальнейшей индивидуализации ОСАГО. Об этом уже ведутся переговоры с регулятором, рассказал источник из отрасли.

Страховые компании поддержали введение перестраховочного пула и подчеркнули необходимость повышения верхней и нижней границ цен на полисы автогражданки. Изменения в законодательстве о лицензиях на ОСАГО также уже обсуждаются, сообщил руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. Новая система позволит повысить доступность полисов для клиентов, а внесение поправок в нормативные акты будет предпочтительным вариантом для запуска такого пула, считает руководитель направления страховых компаний АКРА Алексей Бредихин.

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Никто не рискует: ЦБ поддержал создание перестраховочного пула по ОСАГО