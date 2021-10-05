ФАС не разрабатывает законопроект об ограничении наценок на продукты

Федеральная антимонопольная служба не работает над законопроектом, ограничивающим наценки на продукты питания в торговых сетях. Об этом в понедельник сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС, комментируя ситуацию с ценами на продовольствие.

Ранее в СМИ фигурировала информация о разработке регулятором соответствующей законодательной инициативы.

«ФАС России не ведет разработку законопроекта, который ограничивает наценки на продукты в торговых сетях», — заверили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что служба «проводит постоянный мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в рамках поручения президента РФ».

Согласно последним данным Росстата, стоимость продовольственных товаров за год (по сравнению с августом 2020 года) выросла на 7,7%, а непродовольственных — на 7,97%.

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