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В 2021 году Минэк ожидает рост экономики в 71 регионе

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В 2021 году валовый региональный продукт (ВРП) будет расти в 71 субъекте России. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го.

Самые высокие темпы его увеличения ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе — они составят 10,2%, а также Якутии (8,3%), Челябинской (6,7%) и Амурской областях (5,1%), в Чукотском автономном округе (4,7%), Краснодарском крае и Нижегородской области — по 4,5%.

При этом более половины (56,3%) суммарного объема валового регионального продукта сформируют 12 субъектов России, следует из прогноза Минэкономразвития. Речь о Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Самарской, Ростовской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском и Краснодарском краях, республиках Татарстан и Башкортостан. А к 2024 году их доля увеличится до 68,6%, ожидают в министерстве.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прогноз уже не там: Минэк назвал регионы с наибольшим ростом экономики

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