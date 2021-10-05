Черногория рассчитывает на возобновление прямых рейсов с РФ в декабре

Черногория продолжает переговоры с властями РФ о возобновлении прямых рейсов и рассчитывает на их запуск в декабре, перед началом зимнего горнолыжного сезона. Об этом в интервью «Известиям» заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович.

«Надеемся продолжить диалог с властями РФ, чтобы возобновить авиасообщение, когда ситуация по заболеванию изменится. Ожидаем, что это произойдет к концу года. У нас уже почти 50% людей старше 18 лет вакцинировались, через пару месяцев, к декабрю, статистика вакцинации будет еще лучше», — отметила политик.

Она также подчеркнула, что, несмотря на отсутствие прямых перелетов, за этот летний сезон республику посетили 60 тыс. россиян.

«Могу сказать, что это был отличный летний сезон, мы очень довольны. По общим показателям мы близки к допандемийному 2019 году. Из России к нам приехало больше 60 тыс. человек. В сравнении с около 400 тыс. в 2019-м это, конечно, намного меньше. Несмотря на то что между нашими странами до сих пор не восстановлено прямое авиасообщение, мы удивлены и благодарны за такое количество туристов из России», — заключила госсекретарь по туризму.

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