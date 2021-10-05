Бизнес-омбудсмен РФ рассказал об ущербе бизнесу из-за сбоев соцсетей

Бизнес России понес потери от сбоя в работе соцсетей и мессенджеров, но оценки давать пока рано, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов 5 октября.

«Окончательные оценки пока давать рано. Безусловно, потери бизнеса имели место, но гораздо серьезнее сам факт многочасового сбоя, что уже отразилось на фондовом рынке. Акции Facebook упали более чем на 5%. Марк Цукерберг, по данным Forbes, потерял в реальном времени около $6 млрд», — поделился Титов в беседе с ТАСС.

Происходившие сбои в работе Instagram, Facebook, WhatsApp и других сервисов бизнес-омбудсмен назвал «глобальным эффектом домино».

«Это, без преувеличения, уже сюжет фильма-катастрофы, что пугает», — добавил он.

Проблемы с работой Instagram, Facebook и WhatsApp наблюдались с вечера понедельника, 4 октября, в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, России и других странах. Среди сложностей — сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и невозможность их отправить, некорректное соединение с сервером, проблемы с комментариями и другие. Позже Downdetector сообщил о проблемах в работе крупных сотовых операторов США, мессенджера Viber и сайтов некоторых авиакомпаний.

В Facebook прокомментировали произошедшее и заявили, что над устранением технического сбоя работают специалисты. По данным The New York Times, Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы. Позже технический директор Facebook Майк Шрепфер принес извинения за произошедшее и назвал его причиной проблемы с сетью.

В Белом доме заявили, что мониторят ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Сервис мониторинга Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим. По всему миру 4 октября зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp. Около двух часов ночи по московскому времени 5 октября мессенджер WhatsApp возобновил работу, также пользователи социальных сетей Facebook и Instagram сообщили о корректной работе сервисов, это подтверждает и рост трафика.