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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на 5 октября

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В столице во вторник, 5 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов. При этом в ночь на среду в Москве температура воздуха снизится до 1–3 градусов выше нуля.

В области ожидается 7–12 градусов выше нуля днем и от –2 до +3 градусов ночью.

Днем ветер прогнозируется слабый, в ночное время — юго-восточный со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление — 766 мм ртутного столба.

В понедельник, 4 октября, стало известно, что 4 и 5 октября ожидаются рекорды атмосферного давления в Москве. Речь идет о показателях в 764–766 мм ртутного столба.

В тот же день в Московском метеобюро заявили, что первые морозы придут в столицу после 20 октября. В настоящее время погода достаточно однородная. Резких перепадов температур нет.

Специалисты центра «Фобос» также рассказали, что этой зимой на значительной части территории России ожидается существенное увеличение количества осадков. Как пояснили специалисты, это связано с тем, что в текущем году в Арктике завершился процесс таяния льда.

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