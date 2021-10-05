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Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

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Россия возобновила авиасообщение, временно приостановленное из-за ситуации с COVID-19, с Данией, Джибути, Перу, Новой Зеландией и ЮАР с 5 октября. Решение об этом было принято в сентябре по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ во главе с вице-премьером страны Татьяной Голиковой.

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Авиасообщение с Новой Зеландией по маршруту Москва–Веллингтон будет осуществляться двумя рейсами в неделю. С аналогичной частотой будут проводиться полеты в Перу по направлению Москва–Лима и в Джибути по маршруту Москва–Джибути. В ЮАР по маршруту Москва–Кейптаун и Москва–Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю, сообщает «Интерфакс» информацию оперштаба.

На заседании также было решено, что в Данию по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген будут летать два рейса. В Бахрейн, Индию, ОАЭ и другие страны число рейсов будет увеличено.

Ранее, 21 сентября, были отменены все ограничения на авиасообщение между Россией и Белоруссией из-за распространения коронавируса. Также Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами: Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

В конце сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что турпоток из России на Сейшельские острова побил исторический рекорд. За 38 недель 2021 года 19 624 российских туриста приехали туда отдохнуть, что в 2,3 раза больше, чем в этот же период до пандемии.

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