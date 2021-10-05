Самолет с сигналом бедствия успешно приземлился в Калининграде
Самолет, подавший ранее сигнал бедствия после вылета из Санкт-Петербурга, успешно приземлился в месте назначения — городе Калининграде. Об этом стало известно во вторник, 5 октября.
Приземление прошло в штатном режиме, никто не пострадал.
Сейчас проходит выгрузка багажа.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, подал сигнал бедствия. Это произошло через несколько минут после вылета.