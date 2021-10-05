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Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше

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Корпорация Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы (ОС) — Windows 11. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

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Новая версия ОС должна была выйти 5 октября (по времени Соединенных Штатов), но стала доступна для скачивания на день раньше, сообщили в The Verge.

Обладатели недавно приобретенных компьютеров с установленной Windows 10 уже могут бесплатно обновить ОС. Остальные пользователи с предыдущей версией Windows будут получать предложение обновить программное обеспечение постепенно, при условии что их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

«Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года», — сообщили в Microsoft.

27 сентября стало известно, что сентябрьское обновление Windows 10 под номером KB5005565, ставшее обязательным для установки, привело к массовым сбоям в работе компьютеров. Пользователи столкнулись с рядом проблем: у одних перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жаловались на вылеты приложений и зависшие программы.

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