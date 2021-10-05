Клиенты сообщили о сбоях в работе сотовых операторов и приложений в США

Сервис мониторинга работы интернет-сервисов и сайтов Downdetector сообщил о сбоях в работе крупных сотовых операторов США, мессенджера Viber и приложения популярного лоукостера Southwest Airlines.

По данным Downdetector, жалобы на Viber резко возросли в последнее время, приложение находится в оранжевой зоне сервиса, что говорит о проблемах в его работе. Об этом же сообщили клиенты крупных мобильных операторов США Verizone, T-Mobile и AT&T.

Сложности коснулись и нескольких крупных авиакомпаний США — сбои были зафиксированы на сайте авиакомпании American Airlines, их вскоре устранили. Пользователей сайта и приложения крупного лоукостера Southwest Airlines призвали подождать, когда специалисты справятся с проблемами в работе сайта компании, авторизации на нем и откорректируют работу приложения. Сколько времени на это понадобится, в компании не указали.

При этом мониторинговая фирма Kentik сообщила в Twitter о росте трафика Facebook. В компании предположили, что это может быть признаком восстановления работы соцсети.

Проблемы с работой Instagram, Facebook и WhatsApp наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, России и других странах с вечера понедельника, 4 октября. Среди сложностей — сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и невозможность их отправить, некорректное соединение с сервером, проблемы с комментариями и другие.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой: в компании уточнили, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями. По информации New York Times, Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания уже отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы.

В Белом доме США заявили, что «мониторят» ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Сервис мониторинга Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook — крупнейшим. По всему миру 4 октября зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp.