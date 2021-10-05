Сбой в работе Twitter оказался связан с наплывом пользователей

Сбой в работе социальной сети Twitter был связан с возросшим числом пользователей и уже устранен. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

«Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно... Сегодня дела пошли не совсем так, как планировалось», — говорится в сообщении службы поддержки в Twitter.

Отмечается, что были устранены проблемы с видимостью ответов и личных сообщений.

Крупный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел вечером 4 октября в районе 18:00. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании социальных сетей и мессенджера. На фоне сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, это следует из данных биржи NASDAQ.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой, уточнив, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями. Известно, что Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания уже отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы.

В Белом доме США заявили, что «мониторят» ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим: по всему миру 4 октября зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp. Затем последовали сбои в работе таких интернет-порталов, как Tinder, Netflix, Zoom, Youtube и Bank of America.