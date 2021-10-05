Прямой эфир
Мир
В Японии нашли новое инфекционное вызванное новым вирусом заболевание
Интернет
Мессенджер WhatsApp возобновил работу
Экономика
Минфин впервые увидел признаки перегрева потребительского рынка
Интернет
Downdetector назвал текущий сбой в работе Facebook крупнейшим в истории
Интернет
Сбой в работе Twitter оказался связан с наплывом пользователей
Интернет
Клиенты сообщили о сбоях в работе сотовых операторов и приложений в США
Интернет
Соцсети Facebook и Instagram вновь заработали
Спорт
Винер-Усманова назвала причину недопуска россиянок на Гран-при в Израиле
Происшествия
Самолет подал сигнал бедствия в небе над Петербургом

Сбой в работе Twitter оказался связан с наплывом пользователей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбой в работе социальной сети Twitter был связан с возросшим числом пользователей и уже устранен. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

Асоциальная сеть: из-за чего обвалился Facebook и еще с десяток сервисов
Сколько от этого сбоя потеряла компания и почему ее сотрудники не смогли попасть на рабочие места

«Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно... Сегодня дела пошли не совсем так, как планировалось», — говорится в сообщении службы поддержки в Twitter.

Отмечается, что были устранены проблемы с видимостью ответов и личных сообщений.

Крупный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел вечером 4 октября в районе 18:00. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании социальных сетей и мессенджера. На фоне сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, это следует из данных биржи NASDAQ.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой, уточнив, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями. Известно, что Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания уже отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы.

В Белом доме США заявили, что «мониторят» ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим: по всему миру 4 октября зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp. Затем последовали сбои в работе таких интернет-порталов, как Tinder, Netflix, Zoom, Youtube и Bank of America.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021