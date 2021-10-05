Downdetector сообщил о новых сбоях в перечне интернет-платформ

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе таких интернет-платформ, как Tinder, Netflix, Zoom, YouTube и онлайн-сервисов Bank of America. Об этом стало известно во вторник, 5 октября.

Отмечается, что из-за большого количества жалоб приложение для знакомств Tinder на протяжении часа находилось в желтой зоне мониторинг-сервиса, а теперь оказалось в красной. То же самое происходит и с популярными интернет-ресурсами Netflix, Zoom и YouTube, сообщает отслеживающий сбои и отключения популярных интернет-ресурсов портал Downdetector.

Интернет-пользователи в Соединенных Штатах также жалуются на сбой в работе онлайн-сервисов американского транснационального инвестиционного банка Bank of America. Так, 49% сообщивших о сбоях указывают на проблемы с выполнением операций на сайте банка, 32% отмечают сбои в работе мобильного приложения банка, еще 20% — проблемы с входом в свои аккаунты.

Крупный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел вечером 4 октября в районе 18:00. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании социальных сетей и мессенджера. На фоне сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, это следует из данных биржи NASDAQ.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой, уточнив, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями. По информации The New York Times, Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания уже отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы.

В Белом доме заявили, что мониторят ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула необходимость создания собственных интернет-платформ.

Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим: по всему миру 4 октября зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp.