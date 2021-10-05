Самолет подал сигнал бедствия в небе над Петербургом

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, подал сигнал бедствия. Об этом стало известно во вторник, 5 октября.

Это произошло через несколько минут после вылета, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Вероятно, самолет попытается вернуться в аэропорт Пулково.

В воскресенье, 3 октября, пассажирский самолет Аirbus A320, летевший из Санкт-Петербурга в киргизский город Ош, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Одному из пассажиров на борту лайнера стало плохо, поэтому пилоты приняли решение экстренно посадить воздушное судно.