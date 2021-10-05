Экс-советница Белого дома рассказала про красивую переводчицу Путина

Президента России Владимира Путина обвинили в том, что в 2019 году он специально выбрал своей переводчицей на встрече с Дональдом Трампом в Японии привлекательную брюнетку, чтобы отвлечь собеседника. Об этом заявила бывшая сотрудница Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Фиона Хилл в понедельник, 4 октября.

По ее словам, российская делегация якобы заявила тогда эту переводчицу в последний момент, а Путин лично представил девушку американскому коллеге. Таким образом Хилл, которая курировала российское направление и присутствовала на том саммите, солидаризовалась с версией бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

«Мы знаем, что так оно и было, потому что переводчиком на эту конкретную встречу в списке был заявлен кто-то другой, мужчина, и в самую последнюю минуту русские произвели замену на другую переводчицу. Отчасти, как мне кажется, из-за того, что президент Трамп пригласил Иванку, свою дочь, а также Стефани, для которой это были первые дни в новом качестве, меня и другую переводчицу — тоже женщину», — рассказала Хилл в интервью телеканалу ABC.

Она также признала, что девушка, оказавшаяся сотрудницей департамента лингвистического обеспечения МИД России Дарьей Боярской, была «отличной переводчицей».

«Но это было явно призвано привлечь внимание… Президент Путин сделал на этом большой акцент, по сути представив президента Трампа переводчице, чего он обычно не делает», — утверждает бывшая советница Белого дома.

В четверг, 30 сентября, экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм о якобы «намеренном кашле» президента Путина на переговорах в 2019 году. По словам политика, данным утверждениям не стоит доверять. Он убежден, что Гришэм оказалась под влиянием левых радикалов, которые финансируют «обидные и недостоверные вещи» в ее публикациях.

В своей книге бывшая пресс-секретарь Белого дома привела слова Фионы Хилл о том, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал полной чушью утверждения о намеренном кашле российского лидера.