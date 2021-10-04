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Дорожное покрытие отремонтировали на Петровском мосту в Липецке

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В Липецке завершился ремонт дорожного полотна на Петровском мосту по направлению в сторону НЛМК. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

По данным властей, подрядчик срезал старое покрытие и уложил новое. В общей сложности работы прошли на площади в 8 тыс. кв. м, пишет LipetskMedia.

Следующим в очереди на ремонт «большими картами» значится участок улицы Зои Космодемьянской от площади Мира до ТЦ «Квартал». Там дорожники также срежут старое полотно и уложат новое покрытие.

Завершить ремонт планируется до конца недели. Проводить его будут только ночью, чтобы не мешать в дневное время движению.

В середине сентября Липецкая область получила дополнительное финансирование в размере 100 млн рублей на ремонт дорог. Средства пойдут на восстановление улиц в областном центре.

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