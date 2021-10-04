Власти Омска заключили контракт на установку освещения в 7-м Кирпичном

В поселке 7-й Кирпичный в Омске планируют смонтировать линии наружного освещения. Контракт на работы городские власти заключили с ООО «Визир электросервис».

Как сообщат пресс-служба мэрии, на территории поселка должны появиться 23 новые точки освещения. Завершить работы подрядчику необходимо до 20 ноября.

Средства на монтаж линии наружного освещения выделены из регионального бюджета, пишет ИА «Город55».

Кроме того, до 17 ноября должны завершиться работы на участке от улицы Новокирпичной до остановки «Поселок Светлый».