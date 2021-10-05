Сбои Facebook и WhatsApp связали с проблемами глобальных провайдеров

Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram — следствие неполадок в работе глобальных провайдеров, а не кибератака. Об этом заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в понедельник, 4 октября.

«На данный момент у нас нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров», — рассказал Голованов «РИА Новости».

Эксперт отметил, что подобные сбои не редкость: так, 25 ноября 2020 года многие сервисы отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services.

Вечером, 4 октября, в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp произошли массовые сбои, о чем сообщили пользователи перечисленных интернет-платформ.

В частности были отмечены трудности со входом в Facebook, сбои в функционировании сайта, проблемы с загрузкой данных и авторизацией. В свою очередь, аудитория WhatsApp указала на неполадки с подключением к приложению и с отправкой сообщений. Кроме того, с жалобами выступили юзеры соцсети Instagram: работа платформы, а также подключение к сервису были затруднены. Чуть позже стало известно о сбоях в работе таких сайтов, как Amazon и Google, а также — сервиса электронной почты Gmail.

Следствием массового сбоя интернет-платформы стало падение акций компании, которое оценивается по меньшей мере в 5%.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя произошедшее, подчеркнула необходимость внедрения собственных интернет-платформ. Кроме того, на ситуацию с проблемами в работе сайтов отреагировал Белый дом: как отметила пресс-секретарь американского ведомства Джен Псаки, правительство США занимается тщательным мониторингом ситуации.