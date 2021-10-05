Прямой эфир
Мир
В Японии нашли новое инфекционное вызванное новым вирусом заболевание
Интернет
Мессенджер WhatsApp возобновил работу
Экономика
Минфин впервые увидел признаки перегрева потребительского рынка
Интернет
Downdetector назвал текущий сбой в работе Facebook крупнейшим в истории
Интернет
Сбой в работе Twitter оказался связан с наплывом пользователей
Интернет
Клиенты сообщили о сбоях в работе сотовых операторов и приложений в США
Интернет
Соцсети Facebook и Instagram вновь заработали
Спорт
Винер-Усманова назвала причину недопуска россиянок на Гран-при в Израиле
Происшествия
Самолет подал сигнал бедствия в небе над Петербургом

Сбои Facebook и WhatsApp связали с проблемами глобальных провайдеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram — следствие неполадок в работе глобальных провайдеров, а не кибератака. Об этом заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в понедельник, 4 октября.

Неденежный знак: в России бум скам-писем с предложением легкого заработка
Как мошенники эксплуатируют желание людей обогатиться

«На данный момент у нас нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров», — рассказал Голованов «РИА Новости».

Эксперт отметил, что подобные сбои не редкость: так, 25 ноября 2020 года многие сервисы отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services.

Вечером, 4 октября, в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp произошли массовые сбои, о чем сообщили пользователи перечисленных интернет-платформ.

В частности были отмечены трудности со входом в Facebook, сбои в функционировании сайта, проблемы с загрузкой данных и авторизацией. В свою очередь, аудитория WhatsApp указала на неполадки с подключением к приложению и с отправкой сообщений. Кроме того, с жалобами выступили юзеры соцсети Instagram: работа платформы, а также подключение к сервису были затруднены. Чуть позже стало известно о сбоях в работе таких сайтов, как Amazon и Google, а также — сервиса электронной почты Gmail.

Следствием массового сбоя интернет-платформы стало падение акций компании, которое оценивается по меньшей мере в 5%.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя произошедшее, подчеркнула необходимость внедрения собственных интернет-платформ. Кроме того, на ситуацию с проблемами в работе сайтов отреагировал Белый дом: как отметила пресс-секретарь американского ведомства Джен Псаки, правительство США занимается тщательным мониторингом ситуации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021