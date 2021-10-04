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Оператор аттракциона ожидает суда в Самаре за травмирование ребенка

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В Самаре завершили расследование уголовного дела о травмировании ребенка на батуте в парке имени Ю.А. Гагарина. Фигурантом по делу проходит оператор надувного аттракциона, сообщает СУ СКР по региону.

«Молодой человек являлся оператором надувного аттракциона «Миньоны» в парке Гагарина. В его обязанности входило оказание услуг по ознакомлению посетителей с правилами безопасности и инструкцией пользования аттракционом, контроль за безопасной и технологически правильной его эксплуатацией», — цитирует сообщение ведомства НИА «Самара».

По версии следствия, 4 июля 2021 года молодой человек отлучился с рабочего места почти на полтора часа. В этот период мальчик 2017 года рождения, спускаясь с горки, получил травму предплечья. Экспертиза заключила, что данная травма расценивается как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

В середине сентября сообщалось, что следователи проводят проверку после падения девочки-подростка с качелей на набережной в Хабаровске. По предварительным данным, конструкция под ребенком оборвалась.

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