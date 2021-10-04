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Спорт
Винер-Усманова назвала причину недопуска россиянок на Гран-при в Израиле
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Винер-Усманова назвала причину недопуска россиянок на Гран-при в Израиле

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова назвала причину пропуска российскими спортсменками этапа Гран-при в Тель-Авиве в июле текущего года. Об этом в беседе с журналистами во Дворце гимнастики она сообщила «Известиям» в понедельник, 4 октября.

Алина Кабаева: "Из удовольствия гимнастика может превратиться в муку"
В московском универсальном спорткомплексе РГУФК пройдет финал Гран-при по художественной гимнастике. Главной звездой соревнований, бесспорно, станет олимпийская чемпионка Афин Алина Кабаева. Накануне старта интерес к выступлению подогрели слухи о ее уходе из большого спорта. "Официального заявления о завершении спортивной карьеры я не делала. Просто нынешний финал станет для меня последним турниром в нынешнем длинном сезоне"

«Мы ничего не пропускаем. На Гран-при у нас едут девочки, на Кубок мира едут девочки, и на чемпионат мира. Мы ничего не пропускаем. Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Просто Израиль нас не пустил. Сказали, что мы в красной зоне. Мы каждый день писали письма, но министерство здравоохранения не пускает Россию из красной зоны. Почему-то Япония пустила нас из красной зоны на Олимпиаду, а эти — нет», — сказала Винер-Усманова.

Она добавила, что там были восемь судий из тех, кто оценивал Олимпийские игры, это не было секретом. И, по ее мнению, российских гимнасток просто не хотели видеть в Тель-Авиве, поэтому «не пустили, не дали возможности» выступить там.

Ранее 4 октября Винер-Усманова сообщила об экспериментальном турнире по художественной гимнастике, который организует Олимпийская чемпионка Алина Кабаева в декабре текущего года. Соревнование между десятью сборными, которые участвовали на Олимпиаде, пройдет по правилам 2004–2005 годов.

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