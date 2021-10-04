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Глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook, WhatsApp и Instagram. Главное

Глобальный сбой: что известно о проблемах в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
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Вечером 4 октября в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp произошли массовые сбои, о чем сообщили пользователи перечисленных интернет-платформ.

В частности были отмечены трудности со входом в Facebook, сбои в функционировании сайта, проблемы с загрузкой данных и авторизацией. В свою очередь, аудитория WhatsApp указала на неполадки с подключением к приложению и с отправкой сообщений. Кроме того, с жалобами выступили юзеры соцсети Instagram: работа платформы, а также подключение к сервису были затруднены. Чуть позже стало известно о сбоях в работе таких сайтов, как Amazon и Google.

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Следствием массового сбоя Facebook стало падение акций компании, которое оценивается по меньшей мере в 5%.

«Мы знаем, что пользователи столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook. Мы работаем над тем, чтобы устранить неисправность, и приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы Facebook в России, предоставленном «Известиям».

Глава технической службы Facebook Майк Шрепфер сообщил: в настоящее время команды компании проводят работы, направленные на реанимирование интернет-платформы. Дополнительно он уточнил, что в Facebook возникли проблемы с сетью, следует из сообщения, опубликованного на странице Шрепфера в Twitter.

По сведениям газеты The New York Times, компания направила специалистов в один из центров обработки данных, расположенных в Калифорнии. Там сотрудники Facebook попытаются перезапустить серверы вручную.

Сотрудник WhatsApp в своем комментарии телеканалу NBC отметил, что внутренние службы компании не работают — функционируют разве что календари и электронная почта. Более того, по данным сервиса Downdetector, проблемы с работой наблюдаются в том числе у платформы Gmail: клиенты сообщают о сбоях в деятельности веб-сайта и подключении к серверу.

Кроме того, на фоне проблем с работой Facebook личные данные 1,5 млрд пользователей платформы, в числе которых — имена, телефонные номера, электронные и физические адреса клиентов соцсети, были выставлены на продажу в даркнете. Как отметил один из потенциальных покупателей сведений, стоимость данных 1 млн аккаунтов оценивается в $5 тыс.

По словам эксперта инжинирингового центра SafeNet НТИ Игоря Бедерова, причиной сбоев в функционировании социальной сети стала неисправность в компьютерной распределенной системе, которая необходима для получения информации о доменах DNS.

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Мобильный аналитик Эльдар Муртазин обратил внимание: произошедшее с такими платформами, как Facebook, WhatsApp и Instagram, стало настоящим подарком для Павла Дурова, основателя Тelegram. По его словам, мессенджер получит миллионы новых пользователей, о чем эксперт сообщил в ходе беседы с «Известиями».

«Я думаю, что взлома как такового не было, история очень простая. Происходило некое обновление, у них централизованная система и дальше это обновление положило все, что у них есть», — таким образом собеседник прокомментировал причину произошедшего.

Анализируя аналогичный вопрос, хакер Дмитрий Артимович указал на системные ошибки, которые стали следствием обновления базы данных, а также поломку серверов в центре.

«Относительно недавно, несколько месяцев назад в Германии или во Франции data-центр выгорел... Проблема, например, с каналами, где-то отрубилось что-то. Но опять же — это центральная часть, на которой завязаны Facebook и Instagram. Скорее всего, какая-то база», — сообщил Артимович «Известиям».

По его словам, корнем массовых сбоев функционирования перечня сервисов могли стать в том числе ошибки интернет-программистов, которые могут попытаться оправдать свои действия хакерскими атаками.

В то же время хакер Сергей Вакулин обратил внимание на хакерские атаки, в частности DDoS-атаки.

«Не исключено, что возможно велись хакерские атаки, а именно — DDoS-атака, которая привела к масштабному сбою в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Я точно не могу сказать, кто мог устроить эту диверсию. <...> От DDoS-атак никто не может обезопасить себя: если мы будем коротко и ясно говорить, то DDoS-атака — это целенаправленные, многократные запросы к сайту, которые приводят к отказу в обслуживании серверов <...> От DDoS-атак никто не может защититься в принципе», — рассказал эксперт.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя произошедшее, подчеркнула необходимость внедрения собственных интернет-платформ. Кроме того, на ситуацию с проблемами в работе сайтов отреагировал Белый дом: как отметила пресс-секретарь американского ведомства Джен Псаки, правительство США занимается тщательным мониторингом ситуации.

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