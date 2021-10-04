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Пострадавшие от засухи в Тюменской области животноводы получат 500 млн рублей

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В Тюменской области на помощь животноводческим предприятиям, пострадавшим от засухи минувшим летом, направят 500 млн рублей. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Для сохранения маточного поголовья крупного рогатого скота из областного бюджета сельхозпредприятиям будет выделяться по 10 тыс. рублей на одну корову», — цитирует сообщение ведомства портал «Наш город».

Мера направлена на преодоление последствий засухи. Предполагается, что материальная помощь позволит сохранить темпы прироста производства мяса и молока в регионе.

Как отмечает портал «Наш город», с мая по августе в Тюменской области наблюдались аномально высокие температуры воздуха. Отсутствие дождей повлияло на урожай овощей и зерновых культур. В лесах отмечались рекордные пожары.

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