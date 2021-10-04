США обновят свои решения по въезду иностранцев и признанию вакцин от COVID

Американские власти ближе к началу ноября обновят свои решения в части обязательной вакцинации иностранцев, желающих посетить США, а также признания в стране конкретных препаратов от коронавируса. Об этом на регулярном брифинге 4 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Ближе к ноябрю у нас будет обновленная информация по нашим нормам для международных поездок. Начало ноября — это по-прежнему те временные рамки, на которых мы сосредоточены», — заявила она.

Ранее, 2 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла все барьеры для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов.

28 сентября газета The Washinton Post опубликовала статью, где говорилось, что с ноября власти США могут закрыть въезд в страну гражданам других государств, вакцинированным от коронавируса российским «Спутником V». Как отмечалось, согласно этим требованиям, желающие попасть в Америку иностранцы должны быть привиты препаратами, одобренными либо американскими властями, либо ВОЗ.

В тот же день глава комитета Государственной думы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий назвал дискриминационным предположительное решение властей США не пускать на территорию страны привитых вакциной «Спутник V» иностранцев.

В свою очередь посольство России в США заявило, что Вашингтон не принимал решение об ограничении на въезд граждан, привитых российской вакциной.

7 сентября представитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери сообщил, что регулятор пока не называет даты одобрения в ЕС «Спутника V» и китайской Sinovac. Он заявил, что ведомству необходима дополнительная информация по вакцинам.

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин на Западе. По его словам, Еврокомиссия ничего не собирается делать до тех пор, пока «Спутник V» не будет зарегистрирован ВОЗ.