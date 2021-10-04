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Соцсеть «ВКонтакте» опровергла сбои в работе соцсети

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Глава социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова в ответ на сообщения о сбоях в работе сервисов заявила о скачке активности и росте показателей вечером, 4 октября, по сравнению с предыдущим днем. По ее словам, технические специалисты только следят за тем, чтобы работа сервисов оставалась стабильной.

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«Наша техническая команда оптимизирует работу оборудования для стабильной работы сервисов в связи со скачком активности. На 18% выросло количество просмотров видео «ВКонтакте», на 21% — число отправленных сообщений в мессенджере. За сегодняшний вечер вырос и объем активной аудитории «ВКонтакте» — на 19% по сравнению с вчерашними показателями. Прикладываем все усилия, чтобы ваше общение не прерывалось», — сообщила Краснова.

Ранее в понедельник, 4 октября, произошли масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Это привело к падению акций американской компании Facebook более чем на 5%, говорится в данных биржи NASDAQ. В компании принесли извинения пользователям и прокомментировали масштабный сбой, уточнив, что над его устранением работают специалисты.

По мнению эксперта инжинирингового центра SafeNet НТИ Игоря Бедерова, причиной глобального нарушения в работе соцсетей могла стать неисправность DNS. В Белом доме США заявили, что «мониторят» ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Также есть данные о трудностях при пользовании сервисами Amazon, Google и TikTok.

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