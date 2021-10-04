Twitter пошутил на фоне глобального сбоя сервисов Facebook
Сервис миrроблогов Twitter оставил шуточную запись на собственной странице после масштабного сбоя Facebook и его сервисов Instagram и WhatsApp.
«Привет буквально всем», — говорится в записи. Имеется ввиду, что из-за сбоя, который длится уже несколько часов, пользователи стали регистрироваться в Twitter. Instagram в ответ пожелал сервису счастливого понедельника.
Шуточный настрой сервиса поддержали многие пользователи. В итоге хэштег #facebookdown быстро стал популярным.
Так, сервис Reddit написал: «Как у вас дела, менеджеры Instagram».
«Все из Facebook приходят в Twitter и шутят на месяц раньше, чем обычно», —говорится в аккаунте Project Football.
Пользователи также опубликовали гиф-изображение из телесериала «Мистер Бин». На кадре главный герой сидит рядом с пациентом, у которого наложен гипс на руки и ноги. При этом Бин постоянно складывает ногу на ногу, показывая, что все держит под контролем.
На главном герое расположена метка Twitter, а на рядом сидящем в гипсе пациенте — Facebook, WhatsApp и Instagram.
Как ранее в понедельник отметили эксперты, причина сбоя сервисов Facebook по всему миру — неисправность в компьютерной распределенной системе для получения информации о доменах DNS (Domain Name System). В настоящее время переход по IP-работает, а по доменному имени — нет.
Вечером 4 октября жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp.
В Facebook прокомментировали масштабный сбой. В компании уточнили, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями.