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Жителю Тамбовской области вынесли приговор за смертельный наезд на пешехода

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В Тамбовской области суд вынес приговор жителю Ржаксинского района, который за рулем автомобиля насмерть задавил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Государственным обвинением доказано, что в июне текущего года в нарушение правил дорожного движения, управляя технически исправным автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый совершил наезд на пешехода. Пешеход от полученных травм скончался не месте», — цитирует сообщение прокуратуры ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В течение двух с половиной лет после этого он не будет иметь права садиться за руль.

В конце сентября суд вынес приговор виновнику пьяного ДТП в Глазове (Удмуртия). Он потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Suzuki. В результате ДТП погибли 41-летняя и 63-летняя женщины.

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