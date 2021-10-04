Работник интернет-компании слышал о сбое в соцсетях за 15 минут до него

Работник глобальной интернет-компании сообщил на онлайн-форуме о том, что слышал разговоры коллег от том, как «сейчас вся система ляжет» до глобального сбоя в работе соцсетей. Об этом вечером, 4 октября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на зарубежный портал 4chan.org.

«Я работаю в глобальной интернет-компании и слышал «шепот», что через 15 минут начнется глобальное отключение интернета. Примерно через 15 минут. Для начала рухнет работа всех соцсетей», — сказано в сообщении неизвестного, которое появилось на форуме за 15 минут до проблем в работе WhatsApp, Instagram и Facebook.

Крупный сбой последовал вскоре после этого послания, которое автор закончил словами «Уже начинается». 4 октября, в районе 18:00, жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp. На фоне сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, это следует из данных биржи NASDAQ.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой. В компании уточнили, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями.

По мнению эксперта инжинирингового центра SafeNet НТИ Игоря Бедерова, причиной глобального нарушения в работе соцсетей могла стать неисправность DNS. В Белом доме США заявили, что «мониторят» ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Позднее пользователи сервиса микроблогов Twitter стали сообщать о неполадках в работе. Также есть данные о трудностях при пользовании Amazon, Google и TikTok.