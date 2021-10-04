Парк культуры и отдыха благоустроили в Унече

В городе Унеча Брянской области завершили благоустройство городского парка культуры и отдыха имени Уральских добровольцев. Работы выполнили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках благоустройства подрядчик установил современное освещение и ограждение, заасфальтировал пешеходные дорожки. Кроме того, на территории появились лавочки, урны и камеры видеонаблюдения, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на издание «БрянскToday».

Изменения также коснулись детской игровой площадки. Рабочие установили там новые качели, песочный дворик, разноцветный комплекс «Баунти» с лесенками и горками и другие объекты.

Стоимость обновления общественного пространства составила 2,8 млн рублей.

3 июня специальная комиссия утвердила результаты онлайн-голосования за территории, которые благоустроят в Брянской области в первую очередь в 2022 году. В голосовании победил парк культуры и отдыха «Юность» — за него проголосовали почти 13 тыс. человек.