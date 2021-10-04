Обдорский острог реконструируют в Салехарде к 2025 году

В Салехарде до конца 2024 года планируют реконструировать один из главных туристических объектов – Обдорский острог. Как рассказал мэр города Алексей Титовский, проект нашел поддержку у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова.

«Это не только достопримечательность города, но и центр культурной жизни, ярмарок, фестивалей для взрослых и детей. Необходимо обустроить территорию, отремонтировать объекты и возвести новые. Благодарю Дмитрия Андреевича [Артюхова] за поддержку наших идей», - цитирует сообщение Титовского, опубликованное в одной из соцсетей, ИА «Ура.ру».

Проект реконструкции предусматривает строительство здания трапезной и дополнительного здания для галереи, а также обустройство зоны отдыха, расширение парковки и выполнение ландшафтного дизайна.

По словам Титовского, изюминкой проекта станет новый пешеходный ярмарочный мост. Там смогут представить свою продукцию местные мастера и ремесленники, также появится пространство для мастер-классов.

Как объяснили в пресс-службе мэрии Салехарда, решение о проведение реконструкции было принято в связи со стабильным ростом посетителей, в том числе туристов. Действующие помещения вместить всех желающих уже не могут. Реализовать проект реконструкции планируется до конца 2024 года.