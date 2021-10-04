Ремонт путепровода на проспекте Гагарина в Оренбурге завершат к декабрю

В Оренбурге к 1 декабря 2021 года планируют завершить ремонт путепровода на проспекте Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В рамках первого этапа рабочие восстанавливают две полосы внешней части путепровода на выезде из города. Уже завершена укладка слоев из бетона и монтаж гидроизоляции, ведется укладка асфальта и монтаж ограждений, пишет 56orb.ru.

Ко второму этапу подрядчик планирует приступить через полторы-две недели. Работы коснутся центральной части виадука, которую на время ремонта перекроют. Движение переключат на две отремонтированные полосы.

Также остался участок на въезде в город, где работы завершены не полностью. Как объяснили в мэрии, в накладном тротуаре проходит большое количество кабелей связи, согласование их переноса занимает много времени. Сейчас на этом отрезке завершаются работы по гидроизоляции и укладке защитного слоя.

В целом ремонт выполнен на 70%. Полностью завершить работы планируется к 1 декабря.