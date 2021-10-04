Число безработных жителей уменьшилось в Коми

В Коми снизился уровень безработицы. Количество безработных на конец августа сократилось более чем в три раза — с 22,1 тыс. до 7,1 тыс. Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,7%, при 5,2% на аналогичный период прошлого года, передает ИА «Комиинформ». В августе получили статус безработного 1,5 тыс. человек, сняты с регистрационного учета 1,9 тыс. безработных, из них в связи с трудоустройством 0,8 тыс. человек. В среднем за май–июль численность работников в возрасте 15 лет и старше оценивалась в 408,1 тыс. человек.

2 сентября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что российский рынок труда «в целом вернулся» к допандемическому уровню.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к показателям 2019 года. При этом, по словам главы государства, «многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу».