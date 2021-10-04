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Работы по благоустройству в Ульяновской области завершат к ноябрю

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Благоустройство 86 дворовых и 14 общественных территорий завершено в Ульяновской области. Общая готовность объектов составляет 91%. В настоящее время продолжаются работы в 30 дворах и и на 10 общественных пространствах.

Как заявил исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКК и городской среды региона Александр Черепан, мероприятия по благоустройству должны быть полностью выполнены к 1 ноября, передает ulpravda.ru.

Согласованы дизайн-проекты благоустройства 90 дворов и 16 общественных пространств, которые будут приводиться в порядок в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В Инзе подготавливается к реализации проект комплексного благоустройства улицы Тухачевского, который в этом году вошёл в число победителей Всероссийского конкурса малых городов.

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