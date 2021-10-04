Дело возбудили по факту незаконного отстрела лося в Оренбуржье

Сотрудники правоохранительных органов Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту незаконного отстрела лося. Фигурантом по нему проходит 59-летний житель областного центра.

Как сообщает пресс-служба ведомства, недалеко от села Верхнеозерное в Беляевском районе полицейские остановили автомобиль «УАЗ», за рулем которого находился 59-летний мужчина. В машине были найдены охотничий карабин и разделанная туша лося, пишет РИА «Оренбуржье».

Как выяснилось, оренбуржец застрелил животное на территории охотхозяйства в 6 км от районного центра. Размер ущерба составил 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная охота». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.