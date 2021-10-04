Мужчину ранили из пистолета в районе главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер

Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу в районе наиболее популярной у туристов площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом 4 октября сообщили в полицейском управлении города.

«Мужчина за тридцать, получил огнестрельное ранение в правую ногу. Его жизни, похоже, ничто не угрожает. У меня нет данных о том, госпитализирован ли он», — цитирует «РИА Новости» сообщение полиции.

По данным правоохранителей, выстрелы раздались на пересечении 40-й улицы и Пятой авеню.

По факту инцидента проводится расследование.

30 августа полиция опровергла сообщения о стрельбе на Таймс-сквер. На пересечении 46-й улицы и Седьмой авеню никаких выстрелов не было, отметили силовики.

До этого сообщалось, что полиция проверяет сообщение о стрельбе в туристическом центре Нью-Йорка. Стражи порядка обратились к жителям города с просьбой избегать этого района.