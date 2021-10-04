Ремонт поликлиники в Людиново завершится к концу года

В Людиново Калужской области продолжается ремонт детской поликлиники в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Работы начались в сентябре и должны завершиться к концу 2021 года. В здании будут заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, будет установлена современная пожарная сигнализация, а также в помещениях произведутся отделочные работы, передает газета «Весть». В настоящее время завершается демонтаж старых конструкций, начались работы по замене пола и электропроводки.

На Правом берегу в Калуге построят новую поликлинику, рассчитанную на 650 посещений в день. Под строительство выделена территория площадью 44 га. Проект здания уже прошел государственную экспертизу. Сейчас местные жители вынуждены пользоваться услугами платной медицины.