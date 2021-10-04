Прямой эфир
Мир
Первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил работу
Общество
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности
Мир
Байден допустил возможность дефолта в США
Экономика
Акции Facebook упали на фоне массового сбоя соцсетей
Экономика
Биржевая цена газа в Европе падала ниже $1130 из-за новостей о СП-2
Общество
В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана до утра вторника
Наука
Американский сегмент МКС получил 250 серьезных технических замечаний
Мир
Саакашвили объявил голодовку до освобождения из тюрьмы
Интернет
Сбой произошел в работе Twitter, Google и Amazon

Ремонт поликлиники в Людиново завершится к концу года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Людиново Калужской области продолжается ремонт детской поликлиники в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Работы начались в сентябре и должны завершиться к концу 2021 года. В здании будут заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, будет установлена современная пожарная сигнализация, а также в помещениях произведутся отделочные работы, передает газета «Весть». В настоящее время завершается демонтаж старых конструкций, начались работы по замене пола и электропроводки.

На Правом берегу в Калуге построят новую поликлинику, рассчитанную на 650 посещений в день. Под строительство выделена территория площадью 44 га. Проект здания уже прошел государственную экспертизу. Сейчас местные жители вынуждены пользоваться услугами платной медицины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021